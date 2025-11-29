HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Explicaciones del guía en una de las rutas geológicas. A. A.
CAÑAMERO

Geoaventura cierra las rutas temáticas del geoparque

Municipios de la comarca acogen más de una treintena de actividades para promocionar el entorno

Eloy García

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Adrenalina, naturaleza y «experiencias que te conectan con el territorio de una forma diferente» serán las protagonistas del último fin de semana de las actividades organizadas en el Geoparque Villuercas Ibores Jara, enmarcadas dentro del programa Geodisea. Se trata de la entrega titulada Geoaventura, que se desarrolla hasta mañana, con el Día de Aceituneros en Valdelacasa, ruta geológica en 4x4 para ver el geoparque «a vista de pájaro» desde Guadalupe y un curso de orientación en Logrosán (ambas hoy) y la ruta titulada 'Ebururus, de los primeros habitantes de Cañamaero, al vino', que tendrá lugar mañana, entre otras actividades.

Completa la convocatoria una gymkana en autocaravana y camper que comenzó ayer y concluirá mañana, en la que los participantes deberán recorrer todo este territorio, reconocido por la UNESCO. «Tres días para sentir el Geoparque desde dentro: caminarlo, explorarlo y descubrir cómo la geología, la flora y la fauna crean un escenario perfecto para la aventura», concluyen.

Han sido más de una treintena las citas desarrolladas durante el presente mes, encaminadas a potenciar los aspectos culinarios, culturales e históricos del entorno, su potencial como lugar de observación de estrellas y de actividades de aventura. Están organizadas por la asociación para el desarrollo de la comarca del geoparque, Aprodervi, en colaboración con la Junta y Diputación, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Geoaventura cierra las rutas temáticas del geoparque

Geoaventura cierra las rutas temáticas del geoparque