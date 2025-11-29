Geoaventura cierra las rutas temáticas del geoparque

Eloy García Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Adrenalina, naturaleza y «experiencias que te conectan con el territorio de una forma diferente» serán las protagonistas del último fin de semana de las actividades organizadas en el Geoparque Villuercas Ibores Jara, enmarcadas dentro del programa Geodisea. Se trata de la entrega titulada Geoaventura, que se desarrolla hasta mañana, con el Día de Aceituneros en Valdelacasa, ruta geológica en 4x4 para ver el geoparque «a vista de pájaro» desde Guadalupe y un curso de orientación en Logrosán (ambas hoy) y la ruta titulada 'Ebururus, de los primeros habitantes de Cañamaero, al vino', que tendrá lugar mañana, entre otras actividades.

Completa la convocatoria una gymkana en autocaravana y camper que comenzó ayer y concluirá mañana, en la que los participantes deberán recorrer todo este territorio, reconocido por la UNESCO. «Tres días para sentir el Geoparque desde dentro: caminarlo, explorarlo y descubrir cómo la geología, la flora y la fauna crean un escenario perfecto para la aventura», concluyen.

Han sido más de una treintena las citas desarrolladas durante el presente mes, encaminadas a potenciar los aspectos culinarios, culturales e históricos del entorno, su potencial como lugar de observación de estrellas y de actividades de aventura. Están organizadas por la asociación para el desarrollo de la comarca del geoparque, Aprodervi, en colaboración con la Junta y Diputación, entre otros.