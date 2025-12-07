HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gelpi, segundo por la izquierda, tras recibir el premio en Toril. MAM
NAVALMORAL DE LA MATA

Gelpi recibe dos premios literarios en un fin de semana

El escritor moralo gana el I Certamen de Relato Corto 'Milano Real', en Toril, y el IV Concurso 'Mujeres', en Palencia

Miguel ángel Marcos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Por esas casualidades que tiene la vida, el escritor moralo José Manuel Gelpi recibió dos premios literarios en un mismo fin de semana, protagonizando un hecho difícil de repetir. El primero el sábado 29 en Toril. El segundo el domingo 30 en Husillos, en Palencia.

Aunque es mucho más conocido en Navalmoral y la zona por su faceta fotográfica, Gelpi asegura que siempre le ha gustado escribir.

«Lo tenía un poco aparcado, porque al final tu profesión te acaba absorbiendo y quitando tiempo para otras cosas. Pero siempre me ha gustado, ya sean letras de canciones cuando formaba parte de grupos musicales, poesías o reflexiones que subo a mis redes sociales», explica.

Hace unos meses conoció la convocatoria de dos concursos literarios y entre foto y foto se animó a participar, sin más pretensión que hacerlo, no pensando entonces en los premios.

El primero en Toril, donde su Ayuntamiento quiere visibilizar y promover el atractivo del Campo Arañuelo y de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, donde se ubica, a través de un certamen de relatos cortos, bautizado como 'Milano Real' y dotado con 300 euros para el ganador.

Lo ha conseguido con un espléndido relato titulado 'El corazón del campo', en el que plasma «la vida de una persona corriente utilizando una metáfora de las cuatro estaciones. La primavera la juventud, el otoño, la madurez... hasta que llega el final que sería el invierno, acompañado de un perro con el que crea un vínculo muy especial desde que se lo encontró de cachorro».

El accésit, dotado con 100 euros, recayó en el placentino Salvador Vaquero por 'Una metáfora en el tiempo', asegurando el alcalde, Eugenio Trebejos, en la entrega de premios que el certamen tendrá continuidad.

El segundo, en Palencia

Mucho más difícil lo tenía el escritor moralo en la segunda cita, el IV Certamen de Relato Corto 'Mujeres', de la población palentina de Husillos, ante la cantidad de trabajos con los que competía. En total 550 llegados de 19 países de Europa y América.

Pero se impuso a todos con un texto que narra, en menos de un folio, los esfuerzos de un mujer por formarse en una época en la que eso no era lo habitual en España, al inicio de la década de los 50 del pasado siglo, 'Cuando aprender era pecado'.

