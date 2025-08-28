El Gato con Jotas cerrará el XIX Festival CasteRock en Casatejada

M. A. M. Jueves, 28 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

El campo de fútbol de Casatejada acogerá el viernes 5 de septiembre una nueva edición del festival CasteRock, el encuentro rockero que se celebra en esa población cacereña desde hace casi dos décadas.

En esta ocasión contará con las actuaciones de Nerea Mateos, TNT en tributo a AC/DC y Vamos Viendo, para cerrar con El Gato con Jotas y DJ Rock. El precio de la entrada es de diez euros. Está organizado por CasteRock y el Ayuntamiento, con patrocinio de El Nogal.