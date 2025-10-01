HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SIERRA DE GATA

'Gata Clásica' se celebrará durante dos fines de semana hasta el 19 de octubre

Juan Ramón Negro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

'Gata Clásica', sinfonía nómada rural de este otoño 2025, se celebrará los próximos 12, 13 y 18 de octubre en las localidades de Robledillo de Gata, Perales de Puerto, Santibañez el Alto y Hoyos.

El programa general comienza el sábado 11 a partir de las 19.30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Robledillo de Gata, con el Cuarteto Amade, músicos de la Orquesta de Extremadura, que interpretarán cuartetos de cuerda de Boccherini, Arriaga y Beethoven. Seguirá el domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con Ramón Grau al piano, que interpretará temas de Chopin y España. El sábado 18 de octubre, a partir de las 19,30 horas, con la escuela de música Notas de Bienvenida, con Tu música, Mi vocación con Alicia Lassaletta, como directora y también violín, y finalizará el domingo 19 de octubre a partir de las 19.30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón de Hoyos, con la Coral In-Pulso, coro del colegio Mayor Universitario San José de Cáceres, que interpretarán El Canto de la Tierra, programa variado de los siglos XI y XXI.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  2. 2

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  5. 5 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  6. 6 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes
  10. 10

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Gata Clásica' se celebrará durante dos fines de semana hasta el 19 de octubre