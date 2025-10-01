'Gata Clásica' se celebrará durante dos fines de semana hasta el 19 de octubre

Juan Ramón Negro Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Gata Clásica', sinfonía nómada rural de este otoño 2025, se celebrará los próximos 12, 13 y 18 de octubre en las localidades de Robledillo de Gata, Perales de Puerto, Santibañez el Alto y Hoyos.

El programa general comienza el sábado 11 a partir de las 19.30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Robledillo de Gata, con el Cuarteto Amade, músicos de la Orquesta de Extremadura, que interpretarán cuartetos de cuerda de Boccherini, Arriaga y Beethoven. Seguirá el domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con Ramón Grau al piano, que interpretará temas de Chopin y España. El sábado 18 de octubre, a partir de las 19,30 horas, con la escuela de música Notas de Bienvenida, con Tu música, Mi vocación con Alicia Lassaletta, como directora y también violín, y finalizará el domingo 19 de octubre a partir de las 19.30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón de Hoyos, con la Coral In-Pulso, coro del colegio Mayor Universitario San José de Cáceres, que interpretarán El Canto de la Tierra, programa variado de los siglos XI y XXI.