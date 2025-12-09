Garrovillas votará del 12 al 14 de diciembre la fecha de las fiestas de San Roque 2026

J. R. N. Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El ayuntamiento de Garrovillas de Alconetar ha comunicado a todos sus vecinos que, como ya se acordó pasadas las Fiestas de San Roque 2025, los próximos días 12, 13 y 14 de diciembre se podrá elegir democráticamente la fecha en la que se celebrarán las fiestas patronales San Roque 2026 en Garrovillas de de Alconétar.

Para ello se pondrá una urna en el Consistorio garrovillano con tres opciones, y la que más votos obtenga será la fecha para dicha celebración.

El censo para participar en la votación serán los vecinos y vecinas empadronados en la población mayores de 18 años.

El horario para votar será el viernes 12 de diciembre en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas y en horario de tarde de 17.00 a 19.00 horas. El sábado 13 de diciembre en horario de mañana de 11.00 a 13.00 horas y en horario de tarde de 17.00 a 19.00 horas, y el domingo 14 de diciembre en horario de mañana de 11.00 a 13.00 horas. El recuento se realizará en directo con la colaboración de Alko TV, finalizando la votación el domingo a partir de las 13.00 horas.