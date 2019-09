Garciaz, La Cumbre y Herguijuela no desvelan el voto

Los dirigentes de Garciaz (Cs), La Cumbre (Independientes por la Cumbre) y Herguijuela (AVH) no tienen decidido su voto. La alcaldesa garcieña, Concepción García, recuerda que, hace unos meses, hubo una propuesta para que se presentase como candidata a la presidencia de la Mancomunidad. Al final, no se tomó ninguna decisión. Reconoce que también ha recibido la llamada de fuentes del PSOE para ver cuál va a ser su sentido de voto. Insiste en que «todavía no hemos decidido nada», apunta. Desde el ayuntamiento cumbreño apuntan que tampoco se tiene decidido su voto. No obstante, se considera que la lógica es que se vote al candidato socialista, «ya que la Diputación y la Junta están gobernadas por el PSOE». El alcalde de Herguijuela, Juan Trevejo, tampoco ha querido desvelar su opción. «Son cosas secretas, no le puedo decir nada», manifestó ayer a HOY.