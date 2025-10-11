HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

IX Gala de los Premios San Pedro de Alcántara

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

J. R. N. La ciudad celebrará el próximo viernes 17 de octubre la IX Gala de los Premios San Pedro de Alcántara, un evento institucional que se ha consolidado como un referente en el calendario local y que tiene como objetivo reconocer públicamente a personas e instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo social, cultural o económico del municipio. Durante la gala, que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, se hará entrega de la Medalla de la Ciudad y del Premio al Cauriense del Año.

hoy IX Gala de los Premios San Pedro de Alcántara