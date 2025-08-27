Gala de equitación y flamenco en Moraleja

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:49 Comenta Compartir

J. R. N. G. Moraleja acoge mañana jueves a partir de las diez de la noche la Gala Ibérica de Equitación y Flamenco. La cita está prevista en la zona de los conciertos en la carretera de Cilleros-Moraleja. En la misma participarán los jinetes Miguel de Fonseca, Juan José Correa y Alfredo Pérez, ademas de la bailaora Victoria Fernández.