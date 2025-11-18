HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Políticos y premiados en una edición anterior. J. S. P.
TRUJILLO

La Gala del Deporte de Trujillo contará con premiados en diez categorías

El evento tendrá lugar el 12 de diciembre en el Palacio de los Barrantes Cervantes, y se podrán presentar candidaturas hasta el 27 de noviembre

Javier Sánchez Pablos

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento ya está inmerso en la preparación de la Gala del Deporte, que tendrá lugar el 12 de diciembre en el Palacio de los Barrantes Cervantes. De hecho, ya hubo una reunión con colectivos deportivos y habrá, de nuevo, un encuentro el 3 de diciembre para elegir a los tres candidatos que optarán a los premios de las diferentes categorías. Se tratan de la trayectoria deportiva, así como de los mejores deportistas del año 2025, tanto masculino como femenino, además del premio al Deporte Sin Barreras. También están previstos los galardones a la mejor promesa deportiva, mejor club, mejor equipo y mejor evento, todo ello de este año. No faltará el premio a la colaboración con el deporte y la mención especial.

Ahora, los clubes y asociaciones deportivas de la localidad, así como la propia concejalía de Deportes, podrán presentar sus candidaturas a los distintos reconocimientos. Cada una de las propuestas deberá entregarse por registro electrónico en la sede del Ayuntamiento o por registro de entrada en ventanilla única antes del jueves 27 de noviembre.

Una vez que se tengan esas propuestas, las agrupaciones las analizarán y seleccionarán tres candidaturas de cada modalidad para optar a los galardones. La elección final se realizará por un tribunal compuesto por representantes de los colectivos deportivos, partidos políticos y de la prensa local, una hora antes de que comience la gala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Gala del Deporte de Trujillo contará con premiados en diez categorías

La Gala del Deporte de Trujillo contará con premiados en diez categorías