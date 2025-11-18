La Gala del Deporte de Trujillo contará con premiados en diez categorías

Javier Sánchez Pablos Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ya está inmerso en la preparación de la Gala del Deporte, que tendrá lugar el 12 de diciembre en el Palacio de los Barrantes Cervantes. De hecho, ya hubo una reunión con colectivos deportivos y habrá, de nuevo, un encuentro el 3 de diciembre para elegir a los tres candidatos que optarán a los premios de las diferentes categorías. Se tratan de la trayectoria deportiva, así como de los mejores deportistas del año 2025, tanto masculino como femenino, además del premio al Deporte Sin Barreras. También están previstos los galardones a la mejor promesa deportiva, mejor club, mejor equipo y mejor evento, todo ello de este año. No faltará el premio a la colaboración con el deporte y la mención especial.

Ahora, los clubes y asociaciones deportivas de la localidad, así como la propia concejalía de Deportes, podrán presentar sus candidaturas a los distintos reconocimientos. Cada una de las propuestas deberá entregarse por registro electrónico en la sede del Ayuntamiento o por registro de entrada en ventanilla única antes del jueves 27 de noviembre.

Una vez que se tengan esas propuestas, las agrupaciones las analizarán y seleccionarán tres candidaturas de cada modalidad para optar a los galardones. La elección final se realizará por un tribunal compuesto por representantes de los colectivos deportivos, partidos políticos y de la prensa local, una hora antes de que comience la gala.