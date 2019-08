Fútbol-playa y música despiden la Semana de la Juventud de Navalmoral Piragüismo dentro de la excursión multiaventura. / CHEMA Las dos citas tendrán lugar en el espacio de ocio de El Tejar, hoy y mañana MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 23 agosto 2019, 09:25

Entre hoy y mañana se celebrarán las últimas actividades de la IV Semana de la Juventud, que arrancaron el pasado sábado con una exitosa competición de baloncesto, el 2º torneo 3x3 Street Basket, con la presencia de 27 equipos de cuatro categorías y numerosos aficionados en el parque de las Minas.

Los más mejores en categoría sub 15, Los Kangris en sub 18, Puppes Team en féminas y Los Monjes en absoluta masculina fueron los ganadores de una iniciativa que se consolida, y de la que sus organizadores, Basket Club Navalmoral, destacaron el «buen comportamiento de todos los equipos, que vinieron a disfrutar de un gran día de baloncesto, lo que propició que no hubiese problemas». De ahí también su agradecimiento a árbitros, colaboradores de todo tipo y al Ayuntamiento por su gran «apoyo e implicación para que todo saliese bien», al tiempo que anuncian que seguirán trabajando para que en la tercera edición el torneo siga creciendo.

Al baloncesto en pequeño formato le siguieron el lunes distintos talleres en el parque municipal, con una participación más infantil que juvenil; el martes el cine con la proyección, también en el parque, de la película 'Ready Player One', el miércoles la excursión multiaventura al valle del Jerte y el jueves una noche de vídeo juegos en el centro cultural La Gota.

La Concejalía de Jóvenes se ha reservado para el final de la semana dos de las citas más concurridas. Por un lado, el torneo de fútbol-playa que se encarga de organizar todos los años la Escuela Morala de Fútbol en el campo del Tejar y que tendrá lugar hoy y mañana en categorías alevín, infantil-cadete, juvenil-absoluta y femenina. El final del fútbol-playa suele coincidir con el inicio de Festival Fes'tejar, con el que comparte emplazamiento. En esta edición pondrán música a la noche y a la madrugada Pilson y el rapero flamenco Haze, además de un dj.