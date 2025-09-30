HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada del hotel. HOY
NAVALMORAL DE LA MATA

El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes

Te Alquilo y Punto es la primera de las inversiones del empresario jaraiceño Ismael Villalobos en culminar

Miguel ángel Marcos

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Desde este viernes ya pueden reservarse en plataformas como Booking habitaciones en el hotel que ha construido en Navalmoral el empresario jaraiceño Ismael Villalobos, fundador de La Casa de las Carcasas. Es la primera de las inversiones urbanísticas que viene haciendo en la población en culminar. De hecho al transitar por su entorno se observa desde hace días que las obras exteriores están prácticamente terminadas y que se está rematando su interior.

El nuevo hotel –y hace mucho tiempo que no se abre ninguno en pleno casco urbano– se ha bautizado como TAYP (Te Alquilo y Punto) Navalmoral, que es el nombre de la empresa de Villalobos en su faceta urbanística. Se encuentra frente a la casa sindical, a pocos metros de la vía del tren y del centro urbano, y dispone de 32 habitaciones y cinco apartamentos.

En la información que se muestra se aprecian unas instalaciones amplias y funcionales, de 21 a 30 metros cuadrados, con un precio de habitación desde 69 euros. Además dispone de parking. Ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y creado cuatro puestos de trabajo.

Pero no es ésta, recordamos, la única inversión que acomete Villalobos en Navalmoral, ya que también se encuentra en fase de rehabilitación el bloque que se quedó a medio hacer años atrás frente a la plaza de España, el residencial San Andrés, con 26 viviendas, o una nueva promoción de 54 más en uno de los solares del barrio de la Paz.

Entre el hotel y esas dos actuaciones se cifró en unos seis millones de euros en la información que publicó HOY hace algo más de un año.

Entonces se decía también que el emprendedor verato, más allá de la necesidad de alojamiento que detecta en Navalmoral, consideraba que los proyectos industriales anunciados pueden repercutir muy positivamente en la zona.

«Son muy importantes para toda la comarca y confiamos en que lleguen más industrias», afirmaba en ese momento.

