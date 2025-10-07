HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Navalmoral de la Mata

La Fundación Concha convoca el tradicional certamen de relatos navideños

Miguel ángel Marcos

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

La Fundación Cultural Concha mantendrá abierto hasta el 21 de noviembre el plazo de presentación de originales al XXVII Certamen de Relatos Breves de Invierno y Cuentos de Navidad, que acaba de convocar con el patrocinio, un año más, de la central nuclear Almaraz-Trillo.

Según se establece en las bases, los textos deben presentarse impresos a doble espacio y por una sola cara, en tamaño DIN-A4, tipo de letra Times o Times New Roman, tamaño 12 puntos, con una extensión mínima de tres folios y máxima de cinco.

Cada concursante presentará cinco copias de su trabajo, firmadas mediante pseudónimo y acompañadas de un sobre cerrado en cuyo interior figurarán los datos personales del autor o autora.

Los relatos y la documentación adjunta deben entregarse en la Fundación Concha o remitirse, vía postal, al apartado 217 de Navalmoral.

El fallo del jurado se conocerá el 20 de diciembre en un acto público. El trabajo ganador está premiado con 1.000 euros y con 500 el accésit.

