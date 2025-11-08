Función de danza-teatro y taller con Karlik en Hervás
Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00
J. R. N. La localidad cacereña recibe hoy la visita de la compañía Karlik, que ofrecerá dos actividades en el Cine-Teatro Juventud. A las 20.00 horas, pondrá en escena el montaje de danza-teatro 'Lucia Joyce, un pequeño drama en movimiento', con entrada gratuita. Y a las 17.00 horas, impartirá un taller de danza, en el que podrá participar cualquier persona a partir de los 12 años. Es gratuito y no será necesario tener experiencia pero se tendrá que realizar la inscripción previa por correo electronico: centrodeinterpretacion@hervas.es.