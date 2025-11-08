HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Función de danza-teatro y taller con Karlik en Hervás

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. R. N. La localidad cacereña recibe hoy la visita de la compañía Karlik, que ofrecerá dos actividades en el Cine-Teatro Juventud. A las 20.00 horas, pondrá en escena el montaje de danza-teatro 'Lucia Joyce, un pequeño drama en movimiento', con entrada gratuita. Y a las 17.00 horas, impartirá un taller de danza, en el que podrá participar cualquier persona a partir de los 12 años. Es gratuito y no será necesario tener experiencia pero se tendrá que realizar la inscripción previa por correo electronico: centrodeinterpretacion@hervas.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
  10. 10 Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Función de danza-teatro y taller con Karlik en Hervás