El moralo Francisco Cerezo participa en un innovador sistema de asistencia a pacientes coronarios

Una fotografía en los medios nacionales puso a los informadores locales sobre la pista. En la misma aparecía un joven moralo junto a varios jugadores de la selección española de baloncesto en el reconocimiento médico previo al Campeonato de Europa que terminaron ganando a primeros de septiembre. Se trata de Francisco Cerezo, formado en la Autónoma de Madrid y a quien poco después de terminar sus estudios le ofrecieron quedarse en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz formando parte de la Unidad Coronaria.

«Siempre me ha llamado la atención el tema de la gestión, planificación y dirección sanitaria. Al año de estar trabajando en el hospital, me llegó la oportunidad de acceder a un MBA (Master of Business Administration), en la Escuela de Negocios, una gran experiencia y una gran cantidad de conocimientos adquiridos, muy distintos a los aprendidos en una carrera sanitaria», explicó a HOY.

Tras ello, le siguió picando la curiosidad por saber un poco más sobre la gestión sanitaria, por lo que al año siguiente cursó un máster para directivos de la salud en la Universidad Europea, haciéndole socio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud.

Y mientras en el hospital seguía trabajando en el ámbito asistencial, en paralelo empezó a encargarse de «pequeñas cosillas» de gestión y cuadros de mando, además de incorporarse a distintas comisiones clínicas y grupos de trabajo.

En el año 2020, con el inicio de la pandemia, además de continuar en el Servicio de Cardiología, pasó a dar soporte asistencial a la UVI. En octubre del mismo año le ofrecieron colaborar en la Unidad Coronaria del Hospital de la Princesa. «Una etapa curiosa, cuadrando planillos, turnos y guardias de ambos hospitales. Una experiencia muy enriquecedora, pero a la vez agotadora, porque casi vivíamos las 24 horas en el hospital», recuerda.

Proyecto innovador

Tras el paréntesis que supuso la pandemia, comenzaron a retomar los proyectos que se dejaron aparcados. En la Unidad Coronaria de la FJD se creó un grupo clínico y gestor, formado por enfermeras, cardiólogos, informáticos y directivos, junto a técnicos y profesionales de la empresa Philips, desarrollando un sistema de monitorización descentralizada para los pacientes que no precisan ingreso en la Unidad Coronaria o han sido dados de alta de ella.

Consta, según detalla el joven sanitario, de un dispositivo, un telémetro, que se coloca al paciente y que tiene cinco cables que generan un electrocardiograma en tiempo real de 12 derivaciones, analizando todas las arritmias que pudieran surgir. A la par, varias enfermeras llevan móviles donde se registran, analizan y suenan las alarmas para el control del paciente.

Además, los cardiólogos adjuntos y residentes de guardia llevan el mismo dispositivo móvil, que les avisa de las alarmas que surgen y están en comunicación directa con las enfermeras de las plantas con pacientes con telemetría.

«Así damos mayor seguridad y calidad al paciente y todos giramos a su alrededor. Se trata de un sistema innovador que supone una gran inversión en digitalización, que de momento no se encuentra en ningún otro centro y por el que varios ya se han interesado».

Por otro lado, le llegó la oportunidad de formar parte del equipo que hace los chequeos clínicos a los jugadores de las selecciones de baloncesto, en coordinación con su cuadro médico.

Para completar su actividad, Cerezo ha seguido gestionando este año «pequeñas cosas» -como él mismo dice- e iniciado otro máster en Gestión de Recursos Humanos «de cara a seguir formándome en lo que me gusta y de aquí a un tiempo, dejar el ámbito asistencial propiamente dicho y dedicarme a la gestión sanitaria».