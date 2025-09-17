HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VALENCIA DE ALCÁNTARA

La fortaleza se suma al Festival de los Castillos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

P. CORDOVILLA. La fortaleza de la localidad será uno de los escenarios del III Festival de los Castillos, una iniciativa de la Diputación de Cáceres que busca fusionar el teatro clásico con el patrimonio histórico. El 17 de octubre, a las 18.15 horas, María de Melo Producciones presentará la obra 'Alfonso X, la última cantiga'.

