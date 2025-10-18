HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Losar de la Vera

Formaciones de Coria, Riolobos y Losar participarán en el encuentro folk infantil

Eloy García

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Todo listo para la cuarta edición del Encuentro de Folclore Infantil de Losar de la Vera, que tendrá lugar a lo largo de la presente ... jornada, con formaciones llegadas desde Coria (Asociación Folclórica de Coros y Danzas Savia Viva) y Riolobos (Grupo de Coros y Danzas Zangaena), además de los locales de Salmorena Losareña.

