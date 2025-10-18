Formaciones de Coria, Riolobos y Losar participarán en el encuentro folk infantil

Todo listo para la cuarta edición del Encuentro de Folclore Infantil de Losar de la Vera, que tendrá lugar a lo largo de la presente ... jornada, con formaciones llegadas desde Coria (Asociación Folclórica de Coros y Danzas Savia Viva) y Riolobos (Grupo de Coros y Danzas Zangaena), además de los locales de Salmorena Losareña.

Las actividades comenzarán a las 11.45 horas, tras la llegada de los participantes, dando paso a un pasacalles que partirá del Ayuntamiento, en la plaza de la Viñuela, hasta la casa de la cultura, donde se sucederán las actuaciones a partir de las 12.00.

La celebración del evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de la Diputación, tiene lugar justo un día después de la participación de la formación losareña en el Festival Ibórica Folk, en Bohonal, donde han compartido escenario con El Despertar, de Cedillo, y los organizadores de la Agrupación Ibórica, prosiguiendo hoy con Pastores de Casavieja (Ávila) y Las Saltagavias, de Villanueva de la Vera.