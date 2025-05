Las flores llenan las calles en la celebración de Los Mayos y las Cruces

Pablo Cordovilla Domingo, 4 de mayo 2025, 09:35 Comenta Compartir

Tras la celebración, el 1 de mayo, de la fiesta de Los Mayos con la representación de muñecos recreando escenas cotidianas de la localidad, ayer sábado se celebró la Fiesta de la Cruz de Mayo, un festejo muy arraigado en la localidad.

Al pasear por Valencia de Alcántara en estos días encontramos las calles del pueblo decoradas con cruces de flores en pequeños altares con temática extremeña. Las cruces se instalan en el exterior de las casas, pero también en lugares céntricos y concurridos. Las Cruces pudieron visitarse a lo largo de toda la mañana del sábado. Para festejar el día, el Ayuntamiento organizó una serie de actividades en la Plaza de la Constitución, contando con la colaboración de asociaciones locales que instalan sus casetas.

Una costumbre, al visitar las cruces por las diferentes calles de Valencia de Alcántara, es ser abordado por niños, algunos portando cestos pequeños de mimbre o, incluso, cruces hechas con flores de pequeño tamaño, que piden algo de dinero diciendo, «una monedita para la Cruz de Mayo, si no, no me callo».