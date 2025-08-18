Finalizan los trabajos del 'Proyecto Escala' en Serradilla
J. R. N.
Lunes, 18 de agosto 2025, 14:55
Finalizan los trabajos prácticos realizados por los alumnos del 'Proyecto Escala' en Serradilla. Este itinerario formativo sobre revestimientos de construcción, organizado por la Mancomunidad Riveros del Tajo, contó con doce alumnos y han estado en el colegio Cristo de la Victoria haciendo múltiples reparaciones.
