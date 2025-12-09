Finaliza la reforma del parque de San Antonio

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. La plaza de San Antonio se construyó entre los años 1985 y 1986 y hasta hace poco era un espacio que se había deteriorado muchísimo. Por ello, el Ayuntamiento de Serradilla ha realizado una reforma integral que se resume en convertirla en un parque. La actuación se resume en la creación de 2 zonas verdes con senderos, la creación de un nueva zona de juegos infantiles, mantenimiento de las 2 pistas de petanca, sustitución de la estructura metálica central, mantenimiento del paseo y sustitución del suelo por un nuevo pavimento más liso y estético.