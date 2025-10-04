Este fin de semana se celebra la IV Feria Multisectorial en Navaconcejo
Emilio Llorente
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
El polideportivo municipal acoge este fin de semana la cuarta edición de la Feria Multisectorial del Valle del Jerte que organiza ASEVAJE (Asociación Empresarial del ... Valle del Jerte) y que comenzó en la tarde de ayer con un networking empresarial titulado ‘La noche de las estrellas’, que contó con la participación de los empresarios comarcales reflexionando sobre sus logros.
Hoy sábado a las 11.00 horas será la apertura oficial e inauguración de la feria a cargo de las autoridades regionales y provinciales en la zona expositiva de los estands de las empresas e instituciones. Las visitas a la zona de exposiciones será desde las 11.30 hasta las 20.00 horas.
Entre los más de veinte expositores habrá empresas de artesanía, alimentaria, inmobiliaria, tecnológica y turísticas. Habrá un espacio demostrativo con presentaciones de productos como maquinaria y utillaje y la invitada especial para la ocasión será Aranzazu Alonso Marcos.
Habrá una zona infantil con la actuación de Javier Carrón y una guía teatralizada por la Feria de «La Manoli».
