Este fin de semana el ajedrez toma Alcuéscar

J. R. N. El XXXVI Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres reunirá a un centenar de participantes a partir de las 10.30 horas. Un evento que pone el broche final a una intensa semana de actividades, con campus de tecnificación, campeonatos relámpago y rápido, y el mejor talento ajedrecístico de la región y de fuera de nuestras fronteras. En el mismo, habrá grandes maestros como Manuel Pérez Candelario en las categorías infantil y senior con un torneo abierto a jugadores federados y no federados, con la entrega de premios a las 18.30 horas, en una cita que refuerza el ajedrez como herramienta educativa, cultural y social.