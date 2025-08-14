Fin a la obra de mejora de la movilidad peatonal en Calzadilla

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:45 Comenta Compartir

J. R. N. Ha finalizado la obra de mejora de la movilidad peatonal en la calle Gabriel y Galán. Esta actuación ha contado con la renovación completa del pavimento con hormigón pulido, que ofrece una superficie más uniforme y segura. Además de la sustitución del acerado, se han realizado cambios en las redes de abastecimiento y saneamiento.