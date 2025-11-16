HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alía

La fiestas de Santa Catalina incluyen una exhibición de pintura y música en directo

Eloy García

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Cerca de una veintena de citas de todo tipo componen el programa de actos con el que Alía festejará a Santa Catalina, organizado por el Ayuntamiento, con algunas propuestas tan originales como la exhibición de música y pintura en directo que tendrá lugar en próximo sábado en El Silo.

Las actividades, que se prolongarán hasta el día 25, comenzarán el jueves por la tarde con juegos populares en la biblioteca, prosiguiendo el viernes con una actuación flamenca en la casa de la cultura y el sábado con una pancetada a cargo de la ampa del colegio, seguida con exposición artística, la citada exhibición y teatro.

En jornadas posteriores se sucederán degustaciones gatronómicas, juegos y atracciones infantiles, una calbotada, misas, procesiones, una ofrenda floral, chocolate con churros a cargo de la cofradía, actuación de los niños del colegio Reyes de España, fuegos artificiales, etcétera.

El programa al completo, incluyendo horario y ubicaciones, puede consultarse en redes sociales municipales y en el propio Ayuntamiento.

