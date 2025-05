Las Fiestas de San Juan tiene cantera asegurada

Miriam Bañón Coria Miércoles, 28 de junio 2023, 08:25 Comenta Compartir

La pasión por las Fiestas de San Juan y el toro no es únicamente cosa de mayores, ya que los vecinos más pequeños de Coria también tienen este sentimiento desde temprana edad. Claudia García, de 16 años, es el ejemplo de esto, ya que su familia materna es coriana y desde pequeña ha vivido las Fiestas de San Juan.

Tanto es el sentimiento que Claudia tiene por Los Sanjuanes, que este año va a representar como abanderada juvenil a la Asociación de Jóvenes Taurinos de Coria. «Es para mí un orgullo poder representar a todos los jóvenes de mi edad que son aficionados».

a la tauromaquia como yo» ha destacado Claudia, que ha contado que este año ha sido la abanderada de la AJTC porque «la junta directiva hizo un llamamiento para cierta edad y se presentó todo asociado que quiso, yo entre ellos».

Claudia tiene claro que en un futuro le encantaría poder abanderar una de las Peñas de San Juan, pero «por ahora quiero vivir el presente». Un presente que pasa por los toros de este año, verdaderos protagonistas de las fiestas.

Los jóvenes de la edad de Claudia no pueden participar en la lidia de los toros, pero sí en la de los novillos, y es por eso que desde la Asociación, lidiarán en la mañana del 28 de junio un novillo de la ganadería de Enrique Serrano. «Siempre tuve claro que quería un novillo de ganaderías de la zona, me decante por este porque me gustó su comportamiento en el campo, además, directivos de la asociación y mi familia me ayudaron a elegir el mejor novillo posible».

Por último, Claudia García ha destacado que «de este San Juan 2023 espero que todo salga bien, sin incidentes y que todos disfrutemos mucho. Los jóvenes nos vamos abriendo las puertas para disfrutar de San Juan, por eso este novillo es tan importante puesto que los mayores de 16 años ya podemos salir a correrlo por lo que es una primera toma de contacto».

