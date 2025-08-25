El Festival de Oficios Artesanos será el sábado en Cañamero
Lunes, 25 de agosto 2025, 08:00
E. G. R. El sábado llegará a Cañamero el Festival de Oficios Artesanos, que de forma itinerante viene organizando la Diputación Provincial de Cáceres. Además de numerosos talleres participativos y pasacalles, habrá una plaza de artesanos, elaboración de cesta tradicional de castaño, transformación de pantalón vaquero en falda, etcétera.
