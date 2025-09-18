Festejos taurinos en las Ferias de San Miguel de Ceclavín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Las Ferias de San Miguel acogerán varios festejos taurinos al estilo tradicional los días 27 y 28, a las 18.00 horas y con entrada gratuita. El sábado se lidiará una vaca y un torerito de la ganadería de Carmen Valiente de Calzadilla. Y el domingo se lidiarán dos vacas y un novillo donado por la Asociación Taurina.