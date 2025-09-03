HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?

Ferias con chozos, paseos a caballo, folklore y varias orquestas en Cabezuela del Valle

Emilio Llorente

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:02

Cabezuela del Valle celebra la feria en la que priman las cañas en los chozos típicos, los caballos y el folklore. Las actividades comenzarán mañana, con el grupo de la localidad que pondrá en escena la obra 'Una pócima de alegría'.

El viernes comenzarán las cañas en los chozos típicos a las once y le seguirán el II Concurso de Verduras,Hortalizas y Vino de pitarra, campeonato de tute y futbolín, para concluir con la música de Los Cassetes y los DJ Pulpo, Sánchez y Mora.

El sábado habrá castillos hinchables y fiesta de la espuma para los pequeños. Por la tarde gincana ecuestre a cargo de la asociación ecuestre La Cincha en el paraje de La Nava. Y en la verbena actuará la orquesta Marsella.

El domingo habrá mercado artesanal,cañas en chozos y actuación del grupo de folklore local El Cantillo. Al mediodía, Paella Solidaria de la asociación comarcal En Verea. Y por la noche verbena con la orquesta Dier.

El lunes habrá paseo ecuestre a cargo de la Cincha en la ermita de la Patrona y Alcaldesa perpetua a la virgen de Peñas Albas, tradicional puja, procesión y misa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se elevan a 15 los muertos tras descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  4. 4

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  5. 5 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  6. 6 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  7. 7 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  8. 8 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  9. 9

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  10. 10

    Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ferias con chozos, paseos a caballo, folklore y varias orquestas en Cabezuela del Valle