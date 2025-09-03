Ferias con chozos, paseos a caballo, folklore y varias orquestas en Cabezuela del Valle

Emilio Llorente Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:02 Comenta Compartir

Cabezuela del Valle celebra la feria en la que priman las cañas en los chozos típicos, los caballos y el folklore. Las actividades comenzarán mañana, con el grupo de la localidad que pondrá en escena la obra 'Una pócima de alegría'.

El viernes comenzarán las cañas en los chozos típicos a las once y le seguirán el II Concurso de Verduras,Hortalizas y Vino de pitarra, campeonato de tute y futbolín, para concluir con la música de Los Cassetes y los DJ Pulpo, Sánchez y Mora.

El sábado habrá castillos hinchables y fiesta de la espuma para los pequeños. Por la tarde gincana ecuestre a cargo de la asociación ecuestre La Cincha en el paraje de La Nava. Y en la verbena actuará la orquesta Marsella.

El domingo habrá mercado artesanal,cañas en chozos y actuación del grupo de folklore local El Cantillo. Al mediodía, Paella Solidaria de la asociación comarcal En Verea. Y por la noche verbena con la orquesta Dier.

El lunes habrá paseo ecuestre a cargo de la Cincha en la ermita de la Patrona y Alcaldesa perpetua a la virgen de Peñas Albas, tradicional puja, procesión y misa.