La Feria Nacional del Queso vuelve con su formato habitual

La Institución Ferial (FEREX) de Trujillo ya ha dado el pistoletazo de salida a la organización de una nueva edición de la Feria Nacional del Queso, tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia. Tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo en la plaza Mayor. Ese primer paso tuvo lugar hace unos días con la reunión de la junta rectora de FEREX. Entre otras cuestiones, se decidió los nombramientos de los responsables de los comités ejecutivos de los dos certámenes de la ciudad. En este caso, Gabriel Fernández volverá a ser presidente de la Feria del Queso. Veterinario de profesión y conocedor del mundo de la seguridad alimentaria, ya fue presidente de la cata concurso de la muestra y lleva varios años como máximo representante. Por su parte, Enrique Borrega será el dirigente de comité de la Agroganadera.

100.000 euros de presupuesto

Tras esta junta rectora, se constituyó el comité ejecutivo del certamen quesero. A partir de ahí, han comenzado los trámites para ir cerrando los servicios necesarios. Asimismo, se ha aprobado el presupuesto para esta muestra, que supera los 100.000 euros, según señala el gerente de la Institución Ferial, Enrique Borrega. «Esta feria suele ser autosuficiente», apunta.

La idea es que la feria se desarrolle igual que en ediciones anteriores, sin restricciones. Por tanto, se seguirá con el formato establecido ya durante años y con el sistema de stands y degustaciones mediante tickets. Como principal evento estará la cata concurso y se va a intentar celebrar los tradicionales talleres de queso. Una de las cuestiones que se está barajando es que no haya país invitado, por la crisis sanitaria. Ante este hecho, se maneja una alternativa y es que, en vez de que haya una comunidad autónoma invitada, sean dos. No obstante, Borrega matiza que no está cerrado, ya que se acaban de comenzar los trabajos.

Corrida de toros

Más allá de estas alternativas, no hay pensado que haya más actividades durante el certamen. Por tanto, se tiene previsto que haya conciertos como en otras ediciones. Lo que parece que no va a faltar va a ser una corrida de toros, que ya se ha vuelto uno de las propuestas características durante estas fechas. De hecho, empresarios han mostrado su interés, a lo largo de los años, por la gestión del coso taurino trujillano, al menos, para esta cita.

Con esta idea, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de servicios de organización y celebración de una corrida de toros con motivo de la Feria del Queso. La intención es que se lleve a cabo el 30 de abril. El presupuesto de licitación es de 24.200 euros, IVA incluido.

Según se explica en el documento de prescripciones técnicas, la empresa concesionaria se deberá encargar de todos los trámites para la celebración de estos festejos, así como garantizar los servicios necesarios. Entre otros, está la obtención de los permisos y seguros de responsabilidad civil. También conlleva la contratación de las reses, así como de los servicios de consejería, porteros, taquilleros, cuadras para caballos y equipo médico, entre otros. ,

En el pliego de condiciones, también se detallan los criterios de adjudicación. Entre otros, se tendrá en cuenta la calidad-precio. En este sentido, según el documento de las prescripciones técnicas, tendrá una buena valoración el compromiso de contratación del novillero trujillano José Rojo. Igualmente, «se valora la proposición que oferte la contratación de al menos una de las siguientes figuras del toreo: Andrés Roca Rey, José Tomás y Francisco José Ureña Valero», apunta el documento. Además de estas alternativas, se valorará, como no, el precio ofertado.