La feria agroganadera cuenta con un presupuesto de 100.000 euros Ganado ovino expuesto en otras ocasiones. :: JSP El certamen, que será del 14 al 17 de noviembre, acogerá diversos concursos morfológicos JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 18 octubre 2019, 08:54

La nueva edición de la Feria Agroganadera de Trujillo, organizada por la Institución Ferial, ya está a la vuelta de la esquina. Tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre. Por ello, su comité organizador, presidido por Enrique Borrega, ya está cerrando diversos aspectos del certamen para su celebración. Como en otras ediciones, contará con el Salón de la Carne de Calidad, en su IV edición, que ayudará a promocionar diversas entidades. Asimismo, repartirá cientos de degustaciones. La muestra cuenta con un presupuesto de algo más de 100.000 euros.

Borrega confía en que se haga una buena feria, aunque no duda de que la sequía puede influir. Por ello, espera que en los próximos días llueva y mejore la situación del campo. Aunque todavía no puede precisar el número de animales que asistirán al certamen, cree que las naves se llenarán, con la presencia de las diferentes razas ganaderas. Se contará, un año más, con ganado ovino y vacuno, así como caprino. También se esperan numerosos ejemplares en la nave aviar.

Matiza que este año no se contará con representación equina. No obstante, se está trabajando para que el año que viene puedan participar ganaderías «algo más familiares». En un principio, se retomaría con la exposición de caballos y yeguas y, si fuera posible, se podría hacer incluso un concurso, como años atrás. Como en ediciones anteriores, el recinto ferial contará con diversas empresas ligadas al sector.

El presidente del comité organizador recuerda que se dispondrá de una aportación de la Junta de Extremadura para subvenciones para la feria, que «funcionará igual que otros años», sostiene. De este modo, ese dinero se repartirá para la presencia de los animales en el certamen y de los concursos morfológicos, así como para promocionar las razas y el salón de la carne, explica.

Junto a la exposición, el certamen contará con diversas propuestas. Las actividades que centrarán la atención, un año más, serán las subastas de ovino y vacuno. No obstante, hay previstas otras alternativas. Borrega señala que Feagas llevará a cabo jornadas técnicas sobre el sector, en colaboración con la asociación de empresarios de la ciudad. No faltarán los concursos morfológicos de diversas razas, así como talleres infantiles y las visitas de los colegios de la ciudad, además de alguna propuesta culinaria. Matiza que todavía no está cerrado el programa.

Remarca que la aportación del Ayuntamiento a esta programación será la actuación M-Cano, tributo a Mecano, que llega a través de la red de teatros de Extremadura. Tendrá lugar el 16 de noviembre, en el teatro Gabriel y Galán.