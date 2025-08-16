HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los festejos taurinos se celebrarán en la plaza y calles aledañas. E. G. R.

La feria de Agosto de Losar de la Vera incluye cuatro festejos taurinos

Eloy García

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:41

Todo listo para la celebración de las multitudinarias Fiestas de Agosto de Losar, que este año incluyen cerca de una treintena de actividades de todo ... tipo, entre las que destacan los cuatro festejos taurinos que se celebrarán mañana y lunes, tanto de madrugada como por la tarde.

