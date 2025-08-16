La feria de Agosto de Losar de la Vera incluye cuatro festejos taurinos

Todo listo para la celebración de las multitudinarias Fiestas de Agosto de Losar, que este año incluyen cerca de una treintena de actividades de todo ... tipo, entre las que destacan los cuatro festejos taurinos que se celebrarán mañana y lunes, tanto de madrugada como por la tarde.

Hoy se concentrarán los actos litúrgicos con procesión, misa y ofertorio. A partir de mañana destacan las actividades infantiles, organizadas por el colectivo Amigos de Losar.

Las fiestas comenzaron el jueves, en el denominado 'Día del Emigrante', cuando se pudo disfrutar de charangas, un aperitivo, chupinazo y el pregón, a cargo de la peña El Pelotazo, discoteca móvil y una 'Batalla de gallos' en la que varios raperos midieron el alcance de sus versos.

Ayer se celebró la ya tradicional subida al Berezo en bicicleta de montaña, el concurso de paellas, desfile de peñas y la actuación de la banda Ministerio del Rock.