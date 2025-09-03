Falta menos para que comiencen Los Cristos de Calzadilla

J. R. N. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

En Calzadilla el mes de septiembre es sinónimo de Los Cristos. El próximo martes a las 21.00 horas en el salón de actos de la casa de cultura, tendrá lugar la presentación oficial del programa. Unas fiestas que combinan devoción y tradición con la emoción de los festejos taurinos, las noches de música y espectáculos, el buen ambiente de las peñas.