Falta menos para que comiencen Los Cristos de Calzadilla
J. R. N.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04
En Calzadilla el mes de septiembre es sinónimo de Los Cristos. El próximo martes a las 21.00 horas en el salón de actos de la casa de cultura, tendrá lugar la presentación oficial del programa. Unas fiestas que combinan devoción y tradición con la emoción de los festejos taurinos, las noches de música y espectáculos, el buen ambiente de las peñas.
