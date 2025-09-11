Muere José Moreno, exalcalde de Talayuela

César A. González Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:48 | Actualizado 12:32h. Comenta Compartir

Este 11 de septiembre ha fallecido José Moreno Gómez, exalcalde de Talayuela. La villa del valle del Tiétar se viste de luto por la pérdida del exregidor. Maestro de vocación y alcalde por el PSOE durante cuatro legislaturas (1991-2007), fue una persona cercana, entregada y querida por todos, dedicando gran parte de su vida al servicio público y a la educación.

Su fallecimiento, en Madrid, donde se encontraba ingresado, lo ha dado a conocer la Agrupación local del PSOE, que dice que Moreno representó durante muchos años «los valores de compromiso, cercanía y entrega, trabajando incansablemente por el progreso de Talayuela y por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva de nuestro pueblo, en las aulas donde enseñó y en las calles y proyectos que contribuyó a levantar con su esfuerzo y dedicación».

En lo que atañe a su relación con los medios de comunicación, siempre fue muy buena, permitiendo acceso a informaciones y eventos, participando en entrevistas, todo con un trato cordial y cercano, siempre disponible ante cualquier incidencia.

Gran aficionado al fútbol y al fútbol sala, disfrutaba del deporte como forma de unión del pueblo, de amistad y de convivencia. Más allá de sus cargos y responsabilidades, queda el recuerdo de un hombre que vivió por y para su gente, con un compromiso que dejó huella.

«Su recuerdo seguirá acompañándonos siempre. D. E. P.», dicen los socialistas para terminar.