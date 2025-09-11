HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Moreno Gómez.

Muere José Moreno, exalcalde de Talayuela

Fue regidor del municipio cacereño durante cuatro legislaturas, entre 1991 y 2007

César A. González

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:48

Este 11 de septiembre ha fallecido José Moreno Gómez, exalcalde de Talayuela. La villa del valle del Tiétar se viste de luto por la pérdida del exregidor. Maestro de vocación y alcalde por el PSOE durante cuatro legislaturas (1991-2007), fue una persona cercana, entregada y querida por todos, dedicando gran parte de su vida al servicio público y a la educación.

Su fallecimiento, en Madrid, donde se encontraba ingresado, lo ha dado a conocer la Agrupación local del PSOE, que dice que Moreno representó durante muchos años «los valores de compromiso, cercanía y entrega, trabajando incansablemente por el progreso de Talayuela y por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva de nuestro pueblo, en las aulas donde enseñó y en las calles y proyectos que contribuyó a levantar con su esfuerzo y dedicación».

En lo que atañe a su relación con los medios de comunicación, siempre fue muy buena, permitiendo acceso a informaciones y eventos, participando en entrevistas, todo con un trato cordial y cercano, siempre disponible ante cualquier incidencia.

Gran aficionado al fútbol y al fútbol sala, disfrutaba del deporte como forma de unión del pueblo, de amistad y de convivencia. Más allá de sus cargos y responsabilidades, queda el recuerdo de un hombre que vivió por y para su gente, con un compromiso que dejó huella.

«Su recuerdo seguirá acompañándonos siempre. D. E. P.», dicen los socialistas para terminar.

