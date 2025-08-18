Fademur oferta un curso de Atención sociosanitaria en Losar

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:55 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) oferta 15 plazas para el curso gratuito con certificado de profesionalidad de 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' que pondrá en marcha próximamente. Esta formación constará de 450 horas teórico/prácticas. Las personas interesadas podrán entregar su solicitud en el centro residencial para mayores Servimayor (carretera comarcal) o bien por vía telefónica con Fademur o por correo electrónico a ex2.ruraltivity@gmail.com.