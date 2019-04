El extremeño Andrés Guerrero gana el premio Gran Angular 2019 Andrés Guerrero / FUNDACIÓN SM El jurado del Premio SM, dotado con 35.000 euros, le ha galardonado por la obra 'Blanco de tigre' REDACCIÓN Jueves, 11 abril 2019, 14:47

«Cuando escribí esta novela, escribí pensando en el lector que yo era de niño. Escribí pensando en la historia que me hubiera gustado leer». Son las palabras que le ha dedicado el extremeño Andrés Guerrero a su obra 'Blanco de tigre', ganadora del Premio Gran Angular 2019 que otorga la editorial Literatura SM.

Guerrero, natural de Trujillo, recibirá 35.000 euros, la mayor cuantía del mundo en su categoría.

El acta del jurado del Premio SM Gran Angular recoge que la obra seleccionada 'Blanco de tigre' ha sido premiada por «ser una aventura legendaria y mágica en la que una niña se atreve a apartarse del mundo reglamentado para enfrentarse a su libertad y a su mitad salvaje. Un canto a la naturaleza que también es un relato de aventuras, amor, fortaleza y sacrificio».

«Este es mi primer premio literario y para mí es un estímulo muy grande. Hay una parte de mí que no se consideraba escritor pero este premio para mí borra esa parte que lo pensaba», ha señalado el extremeño.

Por otro lado, el jurado ha seleccionado 'Los escribidores de cartas', de Beatriz Osés, como ganadora del Premio SM El Barco de Vapor 2019

Biografía

Andrés Guerrero Sánchez nació en Trujillo en 1958. El amor por los libros le fue transmitido por su familia desde la infancia, cuando, por ejemplo, su abuela le leía cuentos mientras preparaba café. De aquí nació su gran pasión por los libros y una ilusión: ilustrarlos.

«Hacerse ilustrador o escritor se me antojan decisiones que no se toman, simplemente ocurren. Ser autor o ilustrador es una circunstancia que no elegimos, al menos en mi caso, ya que fue un hecho inevitable», afirmó en el Museo de Ilustradores S.O.L.

Comenzó publicando viñetas humorísticas en algunas revistas, y luego pasó del mundo gráfico al dibujo animado. Años más tarde comenzó a ilustrar libros infantiles, algunos escritos por él mismo. Es colaborador habitual de prensa y revistas. En 2009 logró el Premio CCEI de Ilustración por Cinco ovejitas, editado por SM en la colección El Barco de Vapor.