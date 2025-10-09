Exigen un plan de choque contra el paro en Valencia de Alcántara
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. Somos Cáceres exige al gobierno municipal del PSOE la puesta en marcha de un plan de choque contra el desempleo en la ... localidad. Manuel García, secretario de política municipal de esta formacion política, insiste en la necesidad de activar un plan frente a los elevados índices de paro que sufre esta poblacion.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión