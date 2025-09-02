HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Exhibición ecuestre flamenca el viernes en Torrejoncillo

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:49

J. R. N. Torrejoncillo acogerá una exhibición ecuestre flamenca este próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 21.30 horas en la pista central en el centro ecuestre Dehesa Boyal del recinto ferial. Dicha exhibición correrá a cargo de los jinetes Alfredo Pérez, Juan José Correa, Aida Serradilla y la bailaora María Victoria Fernández.

