Exhibición ecuestre flamenca el viernes en Torrejoncillo
Martes, 2 de septiembre 2025, 07:49
J. R. N. Torrejoncillo acogerá una exhibición ecuestre flamenca este próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 21.30 horas en la pista central en el centro ecuestre Dehesa Boyal del recinto ferial. Dicha exhibición correrá a cargo de los jinetes Alfredo Pérez, Juan José Correa, Aida Serradilla y la bailaora María Victoria Fernández.
