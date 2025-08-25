Estudian poder dar uso al Centro de Fermentación de Jarandilla de la Vera El objetivo es hacer de las naves tabaqueras en desuso un «generador de oportunidades» para toda la comarca

Convertir las instalaciones que la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) posee en Jarandilla de la Vera, actualmente en desuso, en un espacio «generador de oportunidades económicas, sociales y de empleo para la comarca de La Vera».

Ese es el objetivo del alcalde jarandillano, Fermín Encabo, para lo que fue en su día el Centro de Fermentación de Tabaco, hoy abandonado, ubicado en pleno casco urbano.

Para ello, el jueves se mantuvo un encuentro con la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel, con el fin de analizar las posibilidades de utilización de las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento señalan que durante la reunión, celebrada en Mérida, se abordaron distintas alternativas de uso, en todo caso enfocadas al desarrollo de la comarca.

El alcalde –prosiguen– destacó la importancia de dar un nuevo impulso a este inmueble, «un edificio emblemático que debe ponerse al servicio de los vecinos y del desarrollo del municipio».

Aprovechando su presencia en Mérida, Encabo subrayó la disposición del Ayuntamiento a colaborar con la Junta en la búsqueda de proyectos que aporten valor añadido al sector primario y al tejido productivo local.

Estudiar fórmulas viables

Muriel, por su parte, se comprometió a estudiar fórmulas viables que permitan recuperar el uso del centro, «en coordinación con las necesidades del territorio y atendiendo a la estrategia regional de desarrollo rural y diversificación económica».

El encuentro finalizó con el compromiso de ambas instituciones de seguir trabajando conjuntamente para «definir un plan de actuación que permita aprovechar el potencial de estas instalaciones en beneficio de Jarandilla y de toda la comarca de La Vera».

Para concluir, añaden que ésta ha sido la segunda reunión institucional que el Ayuntamiento mantiene sobre el tema. La primera tuvo lugar el 29 de julio en Madrid con el director general de Patrimonio del Estado.