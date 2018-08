Estivalia lleva música desde hoy hasta el domingo a cinco localidades de la provincia

El programa cultural Estivalia, que organiza la Diputación de Cáceres, llega este fin de semana a las localidades de Salorino, Malpartida de Plasencia, Garvín de la Jara, Mirabel y Caminomorisco, donde se podrá disfrutar de otras tantas actuaciones de diferentes grupos y estilos musicales.

Así, hoy viernes, el grupo Los Niños de los Ojos Rojos actuará en el municipio de Salorino, a las 22.00 horas en El Coso, mientras que a Malpartida de Plasencia llegarán los ritmos de Cherry and The Ladies, con su música de las décadas doradas del rock and roll además de otras referencias musicales como el blues, el swing o el rhythm and blues. La actuación será en el Auditorio Municipal a las 22.30 horas.

En Garvín de la Jara, la artista Estela de María presentará su último trabajo titulado 'Vestida de abril'. El concierto tendrá lugar a las 22,00 horas en la Nave Municipal.

Fiesta a todo color

Ya mañana sábado, día 18, la localidad de Mirabel acogerá el espectáculo 'Soy una feria' de Maui, que presenta una fiesta a todo color. Será en la plaza Mayor a las 23.00 horas.

Caminomorisco es la quinta localidad a la que llega Estivalia este fin de semana con la actuación el domingo, día 19, del grupo folklórico Berezo, que presentará canciones y bailes de antaño adaptados al presente. La cita es en la plaza de la Libertad a las 22.30 horas, según informa la Diputación cacereña.