HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación oficial de la Escuela Taurina Extremeña en Zarza la Mayor
ZARZA LA MAYOR

La Escuela Taurina Extremeña se presenta oficialmente en Zarza la Mayor

Un acto que ha registrado una gran afluencia de público

Juan Ramón Negro Galan

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

La Casa de Cultura de Zarza la Mayor acogió este sábado la presentación pública de la Escuela Taurina Extremeña, un acto que registró una gran afluencia de público y una excelente acogida por parte de vecinos, aficionados y representantes del sector taurino.

El evento contó con la presencia institucional de Yohana Balas, directora general de Infraestructuras y Mundo Rural de la Junta de Extremadura; Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres; Angélica García, diputada de Ganadería y responsable del área de Tauromaquia; así como los alcaldes de Zarza la Mayor, Félix Bayón, y de Coria, Almudena Domingo. Todas las autoridades destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo del mundo rural, la formación de nuevos talentos y la consolidación de Extremadura como referente taurino.

El acto fue moderado por el periodista taurino Fernando Masedo, y contó con las intervenciones de Jaime Bravo, coordinador provincial de Cáceres; Ismael Alcón y Mario Alcón, responsables de las secciones de picadores y banderilleros de la escuela; y Emilio Rey, director de la Escuela Taurina Extremeña, quien expuso las líneas maestras del proyecto formativo, la metodología docente y los valores que se transmitirán a los alumnos. También estuvieron presentes Pedro Ledesma, presidente de la Escuela, junto con Carlos Rodríguez y Félix Lobo, tesorero y secretario de la entidad.

Durante la presentación se explicó la estructura docente, los objetivos de la escuela y la apuesta por convertir la plaza de toros de Zarza la Mayor en un espacio vivo, con actividad formativa y taurina durante todo el año. El público asistente llenó por completo el salón de actos, demostrando un respaldo unánime al proyecto y una ilusión compartida por el futuro de la tauromaquia en la región.

El encuentro finalizó con un vino de honor, donde alumnos, autoridades, profesionales del toreo y aficionados pudieron compartir impresiones, intercambiar ideas y celebrar juntos el inicio de esta nueva etapa para la tauromaquia extremeña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  5. 5 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  6. 6

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  7. 7 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  8. 8 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  9. 9 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  10. 10

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela Taurina Extremeña se presenta oficialmente en Zarza la Mayor

La Escuela Taurina Extremeña se presenta oficialmente en Zarza la Mayor