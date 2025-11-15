La Escuela Taurina Extremeña se presenta oficialmente en Zarza la Mayor

Juan Ramón Negro Galan Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:24 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

La Casa de Cultura de Zarza la Mayor acogió este sábado la presentación pública de la Escuela Taurina Extremeña, un acto que registró una gran afluencia de público y una excelente acogida por parte de vecinos, aficionados y representantes del sector taurino.

El evento contó con la presencia institucional de Yohana Balas, directora general de Infraestructuras y Mundo Rural de la Junta de Extremadura; Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres; Angélica García, diputada de Ganadería y responsable del área de Tauromaquia; así como los alcaldes de Zarza la Mayor, Félix Bayón, y de Coria, Almudena Domingo. Todas las autoridades destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo del mundo rural, la formación de nuevos talentos y la consolidación de Extremadura como referente taurino.

El acto fue moderado por el periodista taurino Fernando Masedo, y contó con las intervenciones de Jaime Bravo, coordinador provincial de Cáceres; Ismael Alcón y Mario Alcón, responsables de las secciones de picadores y banderilleros de la escuela; y Emilio Rey, director de la Escuela Taurina Extremeña, quien expuso las líneas maestras del proyecto formativo, la metodología docente y los valores que se transmitirán a los alumnos. También estuvieron presentes Pedro Ledesma, presidente de la Escuela, junto con Carlos Rodríguez y Félix Lobo, tesorero y secretario de la entidad.

Durante la presentación se explicó la estructura docente, los objetivos de la escuela y la apuesta por convertir la plaza de toros de Zarza la Mayor en un espacio vivo, con actividad formativa y taurina durante todo el año. El público asistente llenó por completo el salón de actos, demostrando un respaldo unánime al proyecto y una ilusión compartida por el futuro de la tauromaquia en la región.

El encuentro finalizó con un vino de honor, donde alumnos, autoridades, profesionales del toreo y aficionados pudieron compartir impresiones, intercambiar ideas y celebrar juntos el inicio de esta nueva etapa para la tauromaquia extremeña.