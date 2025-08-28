La Escuela Municipal de Deportes de Jaraíz oferta 15 modalidades para el nuevo curso
P. D. Samino
Jueves, 28 de agosto 2025, 08:23
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera tiene abierto hasta el 22 de septiembre el plazo de inscripción en la Escuela ... Municipal de Deportes para el nuevo curso. En total, se ofertan quince modalidades: aeróbic, fútbol sala, fútbol, multideporte, baloncesto, gimnasia de mantenimiento, balonmano, bádminton, pádel, tenis, patinaje, atletismo, voleibol, bailes y juegos tradicionales.
Las plazas son limitadas y para realizar la solicitud se debe recoger una hoja de inscripción en el pabellón municipal o descargar el documento en la web municipal.
