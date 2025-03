Una escuela de ganaderos, última propuesta para el mercado regional en Trujillo

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 31 de diciembre 2021, 08:49 Comenta Compartir

Uno de los retos que se ha marcado el Consistorio en esta legislatura es que el Mercado Regional de Ganados sea más eficiente o, dicho de otra manera, que cuente con más actividades dentro de sus instalaciones. Así lo ha expresado el alcalde, José Antonio Redondo, en más de una ocasión. Hasta ahora, la única iniciativa fija con la que cuenta a lo largo del año es con la Feria Agroganadera, que tiene una duración de cuatro días. También es cierto que suele acoger otras propuestas de forma puntual. Fue el caso, por ejemplo, en el mes de agosto, del torneo de balonmano playa, que tuvo lugar en el recinto hípico, con una buena aceptación.

Redondo apunta que se está trabajando en esa línea de generar más proyectos. Prueba de ello es la construcción del laboratorio agropecuario, que ocupará el espacio de las antiguas oficinas ubicadas en el edificio principal. Para su puesta en marcha se dispone de financiación de la Diputación de Cáceres, de la Junta de Extremadura y de una entidad privada. Una vez acabado debería dar servicio a la comarca.

No es la única actividad que ha surgido. «La última novedad, que no sé si cuajará, es una escuela de ganaderos», avanza el mandatario trujillano. La idea es que fuese una formación que durarse unos dos años para contar con gestores agropecuarios preparados. No tiene dudas de que son instalaciones idóneas para acoger este tipo de proyectos.

Otra alternativa sería un centro de concentración ganadera, aunque Redondo reconoce que es más complicado que salga adelante, ya que el mercado regional está situado en el casco urbano. «Seguiremos dotando de infraestructuras fijas», insiste en primer edil.

No obstante, considera que, antes de la puesta en marcha de esos proyectos, la prioridad es la recuperación de las instalaciones «tras años de abandono». Apunta que parte de esta labor se ha ido llevando a cabo este año, con recuperación de cubiertas de naves, pintura a las instalaciones y posición de puertas, entre otros trabajos.

Una de las actuaciones pendientes es la remodelación del salón de actos, que está obsoleto y que cuenta con diferentes deficiencias.