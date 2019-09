La escuela de ciclismo de Jaraíz de la Vera abre el plazo de inscripciones

Otro año más, la Asociación Deportiva Las Moriscas, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, ha abierto el plazo de inscripción de la escuela de ciclismo para el curso 2019-2020.

Impartirá varias modalidades. Una de iniciación, dirigida a niños de 3 a 7 años; de perfeccionamiento I, para niños de 8 a 11 años; perfeccionamiento II, de 12 a 15 años; y, por último, para adultos, entrenamientos de técnica.

Contactos

El teléfono para las inscripciones es el número 650829856. Los interesados pueden dirigirse también a la asociación para recabar más información, uno de los colectivos ciclistas más activos de la comarca verata, especialmente en la modalidad de ciclismo de montaña, algunos de cuyos miembros están participando precisamente este fin de semana en la VII Powerade MTB Non Stop Madrid-Lisboa, que cruza el Tajo Internacional, con el equipo 'Jaraíz de la Vera Capital Mundial del Pimentón', rebautizada como 'The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MMR'.