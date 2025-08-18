HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El equipo de Gobierno de Casar de Cáceres aprueba su primer Plan de Juventud

Redacción

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:56

Casar de Cáceres ha presentado su primer Plan de Juventud 2025-2029, un documento pionero en la región que sitúa al municipio entre las pocas localidades de Extremadura con una estrategia local propia para garantizar que sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, formar una familia y desarrollarse personal y profesionalmente.

Aprobado en el último pleno ordinario con los seis votos del equipo de Gobierno y cinco abstenciones del PSOE, el plan aborda los retos específicos a nivel municipal y apuesta por la creación de oportunidades laborales para menores de 30 años, la atracción y retención de talento joven y el impulso de un «pueblo próspero», con la mejor cifra de empleo en dos décadas y en constante crecimiento de nacimientos y población.

El acto de presentación contó con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, quienes han valorado «muy positivamente» la iniciativa y han asegurado el respaldo institucional necesario para su puesta en marcha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  3. 3 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  6. 6 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  7. 7 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  10. 10 Ecologistas en Acción pide suspender la caza en las zonas afectadas por el fuego en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El equipo de Gobierno de Casar de Cáceres aprueba su primer Plan de Juventud