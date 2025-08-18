El equipo de Gobierno de Casar de Cáceres aprueba su primer Plan de Juventud

Redacción Lunes, 18 de agosto 2025, 14:56 Comenta Compartir

Casar de Cáceres ha presentado su primer Plan de Juventud 2025-2029, un documento pionero en la región que sitúa al municipio entre las pocas localidades de Extremadura con una estrategia local propia para garantizar que sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, formar una familia y desarrollarse personal y profesionalmente.

Aprobado en el último pleno ordinario con los seis votos del equipo de Gobierno y cinco abstenciones del PSOE, el plan aborda los retos específicos a nivel municipal y apuesta por la creación de oportunidades laborales para menores de 30 años, la atracción y retención de talento joven y el impulso de un «pueblo próspero», con la mejor cifra de empleo en dos décadas y en constante crecimiento de nacimientos y población.

El acto de presentación contó con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, quienes han valorado «muy positivamente» la iniciativa y han asegurado el respaldo institucional necesario para su puesta en marcha.