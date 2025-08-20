Se entregan los premios de los juegos populares de las fiestas de Valencia de Alcántara

Pedro Samino Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:47

La ceremonia de entrega de premios a los ganadores de los juegos populares –petanca, rana, tute y dominó–, celebrados con motivo de las Fiestas del Tabaco y Pimiento, se desarrolló en el salón de actos del centro de mayores.

En petanca hubo modalidad femenina y masculina. Entre las mujeres, la ganadora fue Juliana Bergas Jiménez; en segunda posición quedó María del Carmen Martín Fraile, y en tercera, María del Pilar Gil Ramos. Felipe Arroyo Valverde ganó la prueba másculina, seguido de Felipe Castillo Hernández y Manuel Valverde Salgado.

Las tres primeras parejas en dominó fueron las formadas por Ángel García Serradilla y Antonio Arjona Alegre; Francisco Arjona Serradilla y Juan Parada Rubio, y Felipe Arroyo Valverde y Ángel Hernández Díaz. En tute, los campeones fueron Francisco Villanueva Tapia e Isidro Espada Pizarro.

En rana femenina, la victoria la logró Juliana Bergas Jiménez, seguida de María Dolores Carrondo Rodríguez y Pilar Gil Macías. Ángel Hernández Díaz, Juan Parada Rubio y Antonio García Barra completaron el podio masculino.