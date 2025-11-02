HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
José Antonio Ramos. HOY

Una entidad boliviana reconoce al trujillano José Antonio Ramos

Javier Sánchez Pablos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El historiador e investigador trujillano, José Antonio Ramos, está de enhorabuena. Se debe a que ha sido propuesto como 'socio honorario correspondiente' de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, en Bolivia.

Así se lo han comunicado en una misiva la entidad boliviana, dedicada a la difusión de la historia y geografía de su región y de comunidades hermanas, «que están ligadas a nuestra historia», se señala en ese escrito.

Asimismo, se recuerda que los estatutos de la entidad establece que 'socios honoríficos correspondientes' serán «los nacionales o extranjeros residentes en el interior o exterior de la República y que se hubiesen distinguido por sus trabajos en las materias cuyo estudio persigue esta asociación y quienes la sociedad haya nombrado con tal carácter». En este caso, de Ramos se ha tenido en cuenta su trayectoria y afinidad con los objetivos «patrióticos y académicos».

