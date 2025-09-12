Encuentros de empleo para discapacitados

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

P. D. SAMINO. Jaraíz de la Vera es una de las diez localidades de la región que acogerá encuentros de empleo para personas con discapacidad del ámbito rural. Se trata de una iniciativa de Inserta Empleo y la Fundación ONCE. Los días 17, 18, 19 y 23 de septiembre la localidad acogerá actividades relacionadas con el plan.