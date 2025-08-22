Encuentro en torno al patrimonio natural y cultural en Talaveruela de la Vera

Eloy García Viernes, 22 de agosto 2025, 07:47

Tras la excelente acogida del primer Encuentro de los Guardianes del Agua y del Monte en Talaveruela de la Vera, los promotores repiten la experiencia esta noche, centrándose en la defensa y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural.

Las actividades, que arrancarán a las diez de la noche en la plaza de España, incluyen la proyección de documentales y reportajes de los pequeños Sembradores de Agua (niños de la zona implicados en estos proyectos de conservación) recuperando regadíos tradicionales e instalando cajas nidos para conservar la biodiversidad de la zona.

También sobre la recuperación del Camino de Castilla y del proyecto Bosques Sinérgicos, concluyendo con la degustación de sorbetes elaborados con frutas, leche y verduras de proximidad.

Entre los promotores están la Comunidad de Regantes San José, Coto Sierra Valverde y Talaveruela y la Asociación Educativa PSII.