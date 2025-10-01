HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ramírez y Encabo ayer, durante la reunión. A. J.
JARANDILLA DELA VERA

Encuentro para hablar de la rotura de la balsa de Maricana

ELOY GARCÍA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Analizar la situación de los afectados por la rotura de la balsa La Maricana, acaecida en marzo en Jarandilla de la Vera, es el objetivo de la reunión mantenida ayer por el alcalde, Fermín Encabo, y el consejero de Gestión Forestal de la Junta, Francisco José Ramírez.

Desde el Consistorio explican que se abordaron las consecuencias medioambientales y económicas derivadas del incidente, así como las posibles vías de apoyo, sentando las bases «de una colaboración estrecha que permitirá dar una respuesta institucional firme a la rotura».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  2. 2

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  5. 5 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  6. 6 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  10. 10 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Encuentro para hablar de la rotura de la balsa de Maricana

Encuentro para hablar de la rotura de la balsa de Maricana