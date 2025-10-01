Encuentro para hablar de la rotura de la balsa de Maricana

ELOY GARCÍA. Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Analizar la situación de los afectados por la rotura de la balsa La Maricana, acaecida en marzo en Jarandilla de la Vera, es el objetivo de la reunión mantenida ayer por el alcalde, Fermín Encabo, y el consejero de Gestión Forestal de la Junta, Francisco José Ramírez.

Desde el Consistorio explican que se abordaron las consecuencias medioambientales y económicas derivadas del incidente, así como las posibles vías de apoyo, sentando las bases «de una colaboración estrecha que permitirá dar una respuesta institucional firme a la rotura».