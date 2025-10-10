HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupo de danzantes de Jarandilla en plena actuación. A. J.
Aldeanueva de la Vera

El encuentro de danzantes atrajo a cientos de visitantes

Eloy García

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La población se llenó de ritmo y folklore con motivo de la tercera edición de la Concentración de Danzantes Norte de Extremadura, que inició su andadura en Garganta la Olla en 2023.

En esta ocasión han sido siete las formaciones pertenecientes a otras tantas poblaciones extremeñas las que han llevado hasta Aldeanueva de la Vera lo mejor de sus tradiciones, como son la Escuela Municipal de Paleo de Caminomorisco y los grupos de Majadas de Tiétar, Cuacos de Yuste, Collado, Jaraíz y Jarandilla, así como los anfitriones.

Además de los propios danzantes, no faltaron los maestros de danza con su flauta y tamboril, zurroneros, etcétera, sumando cerca de un centenar de participantes que a su vez atrajeron a numerosos visitantes.

Desde la formación jarandillana explican que la cita sirvió también como punto de encuentro «entre generaciones y pueblos, unidos por la pasión por la música, la danza y las costumbres populares que forman parte de la identidad de La Vera».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz
  8. 8 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  9. 9

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  10. 10 Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El encuentro de danzantes atrajo a cientos de visitantes

El encuentro de danzantes atrajo a cientos de visitantes