El encuentro de danzantes atrajo a cientos de visitantes

Eloy García Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

La población se llenó de ritmo y folklore con motivo de la tercera edición de la Concentración de Danzantes Norte de Extremadura, que inició su andadura en Garganta la Olla en 2023.

En esta ocasión han sido siete las formaciones pertenecientes a otras tantas poblaciones extremeñas las que han llevado hasta Aldeanueva de la Vera lo mejor de sus tradiciones, como son la Escuela Municipal de Paleo de Caminomorisco y los grupos de Majadas de Tiétar, Cuacos de Yuste, Collado, Jaraíz y Jarandilla, así como los anfitriones.

Además de los propios danzantes, no faltaron los maestros de danza con su flauta y tamboril, zurroneros, etcétera, sumando cerca de un centenar de participantes que a su vez atrajeron a numerosos visitantes.

Desde la formación jarandillana explican que la cita sirvió también como punto de encuentro «entre generaciones y pueblos, unidos por la pasión por la música, la danza y las costumbres populares que forman parte de la identidad de La Vera».