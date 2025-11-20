El encendido de la iluminación navideña en Trujillo será el 28 de noviembre

Javier Sánchez Pablos Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La ciudad se prepara para la Navidad. Prueba de ello es que ya se puede ver parte de la iluminación navideña montada en las calles principales. Fue instalada hace unos días. En esta edición, no faltará un gran árbol situado en el pilar de la plaza Mayor, que siempre llama la atención, además de otros motivos decorativos, como como cortinillas luminosas en el atrio de la iglesia de San Martín y en la zona de las barandillas. También se cuenta con esa ambientación en los núcleos de Huertas de Ánimas, Belén, Huertas de la Magdalena y Pago de San Clemente.

La idea es que la decoración sea parecida a la del año pasado, señalan desde la concejalía de Festejos. Hay que recordar que esta prestación fue adjudicada el año pasado por dos años, tras superar el proceso de licitación.

Si se cumplen las previsiones, el 28 de noviembre se producirá ese encendido. «Hemos querido adelantarlo en relación a otros años para que ya, desde el 1 de diciembre, se tenga esa ambientación», señalan fuentes municipales. Asimismo, se está trabajando para que, junto a ese encendido, haya otro tipo de actividades. Igualmente, se está terminando de diseñar las actividades que se llevarán a cabo.

Concurso de escaparates

El Ayuntamiento, además, tiene abierto hasta el 1 de diciembre el plazo para participar en el Concurso de Escaparates Navideños. Como en ediciones anteriores, el certamen está dirigido a todos los establecimientos de la localidad, independientemente del producto que ofrezcan. La inscripción es gratuita. Habrá un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 100 euros. Las bases también estipulan cinco menciones especiales de 100 euros cada una.

Los temas de estos escaparates deben ser alegóricos al ambiente navideño.